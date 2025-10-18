Spectacle à Spirale Route de Tarsac Riscle

Dans le cadre de la semaine thématique Alimentation et solidarité organisée par Pierre et Terre, Spirale à Riscle s’associe à ce projet et propose en plus de nombreuses activités et découverte dès 14h, un repas et un spectacle.

19h à 20h30 Repas payant

Cuisiné par le Collectif Les Pieds dans le Plat et les bénévoles de Spirale

21h 22h30 Spectacle Le Frichti de Fatou de la compagnie Tombés du Ciel payant

Tout public à partir de 13 ans 1h30

Depuis son bled en Algérie jusqu’à Paris, entre la tradition et les combats du planning familial, Fatou raconte sa vie, de son enfance

l’âge adulte autour de la question qui l’intrigue: Comment on fait es enfants ?

Élevée pour être une parfaite ménagère, Fatou cherche sa réponse

sous forme d’une recette dont les ingrédients se trouvent être toutes les situations de sa vie.

Insoumise, naïve, têtue, Fatou chemine pieds nus, se blesse, tombe, se redresse, sans jamais se plaindre ni perdre son sens de l’humour qui la propulse toujours un peu plus loin sur le chemin de la connaissance accompagnée de sa conscience incarnée par une musicienne violoncelliste contre-bassiste.

Comment construire une identité quand les ingrédients de nos vies

proviennent de différentes cultures ?…

Un hymne à l’émancipation de la femme, à la connaissance et à la tolérance, plein de saveurs.

De 14h30 à 16h30, un très riche programme de découverte et curiosité vous attend

Ateliers thématiques gratuit

• Atelier plantes comestibles (balade et recettes)

• Atelier “Bien se nourrir à tous les âges” (besoins nutritionnels)

• Ateliers sensoriels (sens et alimentation)

• Bureau des mémoires (collecte de souvenirs et recettes)

• Exposition Les fours solaires de Pierre & Terre

• Jeu de piste A quoi tu garbures ? (découverte des plats traditionnels de la région)

17h à 19h00 Conférence gesticulée participative gratuit

La Révolution par le bouillon présentée par le Collectif Les Pieds dans le Plat

Route de Tarsac RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 prod@festivalspiraleariscle.fr

English :

As part of the Food and Solidarity theme week organized by Pierre et Terre, Spirale à Riscle is taking part in this project, offering not only a wide range of activities and discoveries from 2pm, but also a meal and a show.

7pm to 8:30pm: Paying meal

Cooked by Collectif Les Pieds dans le Plat and Spirale volunteers

9pm 10:30pm: Show Le Frichti de Fatou by the Tombés du Ciel company (paying)

All audiences ? 13 years and up ? 1h30

From her home in Algeria to Paris, Fatou tells the story of her life, from childhood to adulthood

to adulthood, around the intriguing question: How do you make children?

Brought up to be a perfect housewife, Fatou seeks her answer

in the form of a recipe whose ingredients are all the situations in her life.

Insubordinate, naïve and stubborn, Fatou walks barefoot, hurts herself, falls, gets back on her feet, without ever complaining or losing her sense of humor, which propels her ever further along the path of knowledge, accompanied by her conscience embodied by a musician-cellist-bassist.

How do we build an identity when the ingredients of our lives

come from different cultures?

A hymn to women’s emancipation, knowledge and tolerance, full of flavor.

From 2.30pm to 4.30pm, a rich program of discovery and curiosity awaits you:

Themed workshops free

? Edible plant workshop (walk and recipes)

? Eating well at all ages workshop (nutritional needs)

? Sensory workshops (senses and food)

? Memory office (collecting memories and recipes)

? Exhibition: Pierre & Terre’s solar cookers

? Treasure hunt: What do you garbure? (discover the region’s traditional dishes)

5pm to 7pm: Participatory gesticulated conference free of charge

La Révolution par le bouillon presented by Collectif Les Pieds dans le Plat

German :

Im Rahmen der von Pierre et Terre organisierten Themenwoche Ernährung und Solidarität beteiligt sich Spirale in Riscle an diesem Projekt und bietet neben zahlreichen Aktivitäten und Entdeckungen ab 14 Uhr auch ein Essen und eine Aufführung an.

19h bis 20h30: Kostenpflichtiges Essen

Gekocht vom Collectif Les Pieds dans le Plat und den Freiwilligen von Spirale

21h 22h30: Aufführung Le Frichti de Fatou der Compagnie Tombés du Ciel kostenpflichtig

Für alle Altersgruppen ? ab 13 Jahren ? 1,5 Stunden

Von ihrem Kaff in Algerien bis nach Paris, zwischen Tradition und den Kämpfen der Familienplanung, erzählt Fatou ihr Leben, von ihrer Kindheit

von ihrer Kindheit bis ins Erwachsenenalter dreht sich alles um die Frage, die sie fasziniert: Wie macht man Kinder?

Aufgewachsen als perfekte Hausfrau, sucht Fatou nach einer Antwort

in Form eines Rezepts, dessen Zutaten in allen Situationen ihres Lebens zu finden sind.

Aufmüpfig, naiv und stur geht Fatou barfuß, verletzt sich, fällt hin, richtet sich wieder auf, ohne sich jemals zu beschweren oder ihren Sinn für Humor zu verlieren, der sie immer weiter auf dem Weg der Erkenntnis treibt, begleitet von ihrem Bewusstsein, das von einer Cellistin und Kontrabassistin verkörpert wird.

Wie kann man eine Identität aufbauen, wenn die Zutaten für unser Leben

aus verschiedenen Kulturen stammen?

Eine Hymne an die Emanzipation der Frau, an das Wissen und die Toleranz, voller Geschmack.

Von 14:30 bis 16:30 Uhr erwartet Sie ein sehr reichhaltiges Programm voller Entdeckungen und Neugierde:

Thematische Workshops kostenlos

? Workshop essbare Pflanzen (Spaziergang und Rezepte)?

? Workshop Gute Ernährung in jedem Alter (Ernährungsbedürfnisse)?

? Sensorische Workshops (Sinne und Ernährung)

? Erinnerungsbüro (Sammeln von Erinnerungen und Rezepten)

? Ausstellung: Die Solarkocher von Pierre & Terre?

? Schnitzeljagd: A quoi tu garbures? (Entdeckung der traditionellen Gerichte der Region)

17:00 bis 19:00 Uhr: Partizipativer gestickter Vortrag kostenlos

La Révolution par le bouillon (Die Revolution durch die Brühe) präsentiert vom Kollektiv Les Pieds dans le Plat (Die Füße im Teller)

Italiano :

Nell’ambito della settimana Cibo e solidarietà organizzata da Pierre et Terre, Spirale à Riscle partecipa a questo progetto, proponendo una serie di attività e scoperte a partire dalle 14.00, oltre a un pasto e uno spettacolo.

dalle 19.00 alle 20.30: pasto a pagamento

Cucinato dal Collectif Les Pieds dans le Plat e dai volontari di Spirale

21.00 22.30: Spettacolo Le Frichti de Fatou della compagnia Tombés du Ciel (a pagamento)

Aperto a tutti, dai 13 anni in su, 1h30

Dal suo villaggio in Algeria a Parigi, tra tradizione e lotte per la pianificazione familiare, Fatou racconta la storia della sua vita, dall’infanzia all’età adulta

racconta la storia della sua vita, dall’infanzia all’età adulta, intorno alla domanda che la incuriosisce: Come si fanno i bambini?

Cresciuta come una perfetta casalinga, Fatou cerca la sua risposta sotto forma di ricetta

una ricetta i cui ingredienti sono tutte le situazioni della sua vita.

Spericolata, ingenua e testarda, Fatou cammina a piedi nudi, si fa male, cade, si rimette in piedi, senza mai lamentarsi o perdere il senso dell’umorismo, che la spinge sempre un po’ più avanti sulla strada della conoscenza, accompagnata dalla sua coscienza incarnata da un musicista, violoncellista e contrabbassista.

Come si fa a costruire un’identità quando gli ingredienti della nostra vita

provengono da culture diverse?

Un inno all’emancipazione femminile, alla conoscenza e alla tolleranza, pieno di sapore.

Dalle 14.30 alle 16.30, vi aspetta un ricco programma di scoperte e curiosità:

Laboratori tematici gratuiti

? Laboratorio sulle piante commestibili (passeggiate e ricette)

? Laboratorio sul mangiar bene a tutte le età (esigenze nutrizionali)

? Laboratori sensoriali (sensi e cibo)

? Ufficio della memoria (raccolta di ricordi e ricette)

? Mostra: i forni solari di Pierre & Terre

? Caccia al tesoro: Che cosa garbure ? (scoprire i piatti tradizionali della regione)

dalle 17.00 alle 19.00: conferenza partecipativa gratuita

La Révolution par le bouillon presentata dal Collectif Les Pieds dans le Plat

Espanol :

En el marco de la semana Alimentación y Solidaridad organizada por Pierre et Terre, Spirale à Riscle participa en este proyecto proponiendo, a partir de las 14:00 horas, diversas actividades y descubrimientos, así como una comida y un espectáculo.

de 19:00 a 20:30: Comida de pago

Cocinada por el Colectivo Les Pieds dans le Plat y los voluntarios de Spirale

21.00 h 22.30 h: Espectáculo Le Frichti de Fatou de la compañía Tombés du Ciel (de pago)

Abierto a todos ? a partir de 13 años ? 1h30

De su pueblo en Argelia a París, entre la tradición y las luchas por la planificación familiar, Fatou cuenta la historia de su vida, desde la infancia hasta la edad adulta

cuenta la historia de su vida, desde la infancia hasta la edad adulta, en torno a la pregunta que la intriga: ¿Cómo se hacen los niños?

Criada para ser una perfecta ama de casa, Fatou busca su respuesta en forma de receta

en forma de receta cuyos ingredientes son todas las situaciones de su vida.

Temeraria, ingenua y testaruda, Fatou camina descalza, se hace daño, se cae, se vuelve a levantar, sin quejarse nunca ni perder el sentido del humor, que siempre la impulsa un poco más por el camino del conocimiento, acompañada por su conciencia encarnada por un músico, violonchelista y contrabajista.

¿Cómo construimos una identidad cuando los ingredientes de nuestras vidas

proceden de culturas diferentes?

Un himno a la emancipación de la mujer, al conocimiento y a la tolerancia, lleno de sabor.

De 14.30 a 16.30, le espera un rico programa de descubrimientos y curiosidades:

Talleres temáticos gratuitos

? Taller de plantas comestibles (paseos y recetas)

? Taller Comer bien a todas las edades (necesidades nutricionales)

? Talleres sensoriales (sentidos y alimentos)

? Mesa de la memoria (recopilación de recuerdos y recetas)

? Exposición: los hornos solares de Pierre & Terre

? Búsqueda del tesoro: ¿Qué garbure ? (descubrir los platos tradicionales de la región)

de 17:00 a 19:00: Charla participativa gratuita

La Révolution par le bouillon presentado por el Colectivo Les Pieds dans le Plat

