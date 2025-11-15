Spectacle à Spirale

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle Gers

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 21:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

La soirée débutera à 18h30 avec l’inauguration de la nouvelle exposition en partenariat avec l’association Peleyre Serge Roess & Tripak

Ensuite, à 19h30 repas complet et local élaboré par les bénévoles de Spirale.

21h AMGLO ou la vie de Narcisse Pelletier

De Gérard Potier

Spectacle à partir de 13 ans 1h20

C’est avec grand plaisir que nous accueillons de nouveau Gérard Potier. En effet nous l’avions accueilli pour Pas bouger le chien . Il revient avec un nouveau spectacle

Synopsis

Narcisse Pelletier, Héros et Victime !

Comment raconter l’histoire d’un homme qui n’a pas raconté son histoire ? Qui connaît le destin bouleversant de Narcisse

Amglo Pelletier, l’homme aux trois vies ?​

Enfant de la ville de St Gilles sur Vie, adopté par les aborigènes, et enterré à St Nazaire.

Poussé par le gout de l’aventure, par besoin de connaitre le monde, Narcisse s’engage comme mousse à l’âge de 12 ans.

Au large de la Nouvelle-Guinée il échappe de justesse à un premier abandon alors que son capitaine met une chaloupe à la mer suite à l’échouage de son bateau. Narcisse n’est qu’un enfant et à l’époque, un enfant c’est pas grand- chose !

Pendant des jours l’embarcation dérive en mer, sans eau à bord. La chaloupe finit sa course à la pointe nord de l’Australie.

C’est là que Narcisse sera abandonné par son capitaine, condamné à mourir. Mais l’enfant choisit son destin, il fait racine chez les aborigènes. Il est adopté par Maademan le chef du clan.

Il ne s’appelle plus Narcisse Pelletier mais Amglo. Il est initié.

Il trouve un sens à sa vie et devient ce qu’il devait être un aborigène.

Jusqu’au jour ou des gens (incapables d’imaginer qu’il est heureux dans sa nouvelle famille) organisent son rapatriement forcé.

Distribution

Comédien: Gérard POTIER

Musicien: François MARILLIER

Collaborateur; Patrick LE MAUFF

Aide à l’écriture: Alberto GARCIA SANCHEZ

Son & lumière: Cédric SICLET

Route de Saint-Mont RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 spiraleahistoires@laposte.net

English :

The evening begins at 6:30pm with the inauguration of the new exhibition in partnership with the Peleyre association: Serge Roess & Tripak

Then, at 7:30pm: a full, local meal prepared by Spirale volunteers.

9pm AMGLO or the life of Narcisse Pelletier

By Gérard Potier

Show for ages 13 and up 1h20

It’s with great pleasure that we welcome Gérard Potier back. Indeed, we welcomed him for Pas bouger le chien . He’s back with a new show

Synopsis:

Narcisse Pelletier, Hero and Victim!

How do you tell the story of a man who hasn’t told his story? Who knows the shocking fate of Narcisse

Amglo Pelletier, the man with three lives?

A child of the town of St Gilles sur Vie, he was adopted by the aborigines and buried in St Nazaire St Nazaire.

Driven by a taste for adventure and a need to see the world, Narcisse enlisted as a ship’s boy at the age of 12.

Off the coast of New Guinea, he narrowly escaped his first abandonment when his captain launched a longboat following the collapse of his ship. Narcisse is only a child, and at the time, a child isn’t much!

For days, the boat drifted out to sea, with no water on board. The rowboat ended up at the northern tip of Australia.

It was there that Narcisse was abandoned by his captain, condemned to die. But the child chooses his destiny, and takes root among the aboriginals. He is adopted by Maademan, the clan chief.

His name changed from Narcisse Pelletier to Amglo. He is initiated.

He finds meaning in his life and becomes what he was meant to be, an aborigine.

Until the day when some people (unable to imagine that he is happy in his new family) organize his forced repatriation.

Cast

Actor: Gérard POTIER

Musician: François MARILLIER

Collaborator: Patrick LE MAUFF

Writing assistance: Alberto GARCIA SANCHEZ

Sound & lighting: Cédric SICLET

German :

Der Abend beginnt um 18:30 Uhr mit der Eröffnung der neuen Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Verein Peleyre: Serge Roess & Tripak

Anschließend, um 19:30 Uhr: komplettes lokales Essen, das von den Freiwilligen von Spirale zubereitet wird.

21 Uhr AMGLO oder das Leben des Narcisse Pelletier

Von Gérard Potier

Schauspiel ab 13 Jahren 1h20

Es ist uns eine große Freude, Gérard Potier erneut zu begrüßen. In der Tat hatten wir ihn für Pas bouger le chien empfangen. Er kommt mit einer neuen Show zurück

Synopsis:

Narcisse Pelletier, Held und Opfer!

Wie erzählt man die Geschichte eines Mannes, der seine Geschichte nicht erzählt hat? Wer kennt das erschütternde Schicksal von Narcisse

Amglo Pelletier, der Mann mit den drei Leben?

Er war ein Kind der Stadt St. Gilles sur Vie, wurde von den Aborigines adoptiert und in St. Gilles sur Vie begraben St Nazaire.

Angetrieben von Abenteuerlust und dem Bedürfnis, die Welt kennenzulernen, heuert Narcisse im Alter von 12 Jahren als Schiffsjunge an.

Vor der Küste Neuguineas entkam er nur knapp einer ersten Aussetzung, als sein Kapitän ein Beiboot ins Meer setzte, nachdem sein Schiff gesunken war. Narziss ist noch ein Kind, und in der damaligen Zeit ist ein Kind nicht viel wert

Das Boot trieb tagelang auf dem Meer, ohne Wasser an Bord. Das Boot endet an der Nordspitze Australiens.

Dort wird Narcissus von seinem Kapitän verlassen und zum Tode verurteilt. Doch der Junge wählt sein Schicksal selbst und schlägt bei den Aborigines Wurzeln. Er wird von Maademan, dem Häuptling des Clans, adoptiert.

Sein Name ist nicht mehr Narcisse Pelletier, sondern Amglo. Er wird eingeweiht.

Er findet einen Sinn in seinem Leben und wird zu dem, was er als Aborigine sein sollte.

Bis zu dem Tag, an dem einige Leute (die sich nicht vorstellen können, dass er in seiner neuen Familie glücklich ist) seine Zwangsrückführung organisieren.

Besetzung

Schauspieler: Gérard POTIER

Musiker: François MARILLIER

Mitarbeiter: Patrick LE MAUFF

Unterstützung beim Schreiben: Alberto GARCIA SANCHEZ

Ton und Licht: Cédric SICLET

Italiano :

La serata inizierà alle 18.30 con l’inaugurazione della nuova mostra in collaborazione con l’associazione Peleyre: Serge Roess & Tripak

A seguire, alle 19.30, un pasto completo e locale preparato dai volontari di Spirale.

ore 21 AMGLO o la vita di Narcisse Pelletier

Di Gérard Potier

Spettacolo a partire dai 13 anni 1h20

È con grande piacere che diamo il bentornato a Gérard Potier. Lo abbiamo accolto per Pas bouger le chien . È tornato con un nuovo spettacolo

Sinossi:

Narcisse Pelletier, eroe e vittima!

Come si racconta la storia di un uomo che non ha raccontato la sua storia? Chi conosce lo sconvolgente destino di Narcisse Pelletier?

Amglo Pelletier, l’uomo dalle tre vite?

Bambino della città di St Gilles sur Vie, fu adottato dagli aborigeni e sepolto a St Nazaire St Nazaire.

Spinto dal gusto per l’avventura e dal bisogno di vedere il mondo, Narcisse si arruola come garzone di nave all’età di 12 anni.

Al largo delle coste della Nuova Guinea, sfugge per un pelo al primo abbandono quando il suo capitano cala in mare una scialuppa dopo che la sua nave è naufragata. Narcisse è solo un bambino, e all’epoca un bambino non è molto!

Per giorni la barca andò alla deriva, senza acqua a bordo. La barca finì sulla punta settentrionale dell’Australia.

È lì che Narcisse viene abbandonato dal suo capitano, condannato a morire. Ma il bambino sceglie il suo destino e mette radici tra gli aborigeni. Viene adottato da Maademan, il capo del clan.

Il suo nome viene cambiato da Narcisse Pelletier in Amglo. Viene iniziato.

Trova un senso alla sua vita e diventa ciò che era destinato a essere, un aborigeno.

Fino al giorno in cui alcune persone (incapaci di immaginare che sia felice nella sua nuova famiglia) organizzano il suo rimpatrio forzato.

Il cast

Attore: Gérard POTIER

Musicista: François MARILLIER

Collaboratore: Patrick LE MAUFF

Assistente alla scrittura: Alberto GARCIA SANCHEZ

Suono e luci: Cédric SICLET

Espanol :

La velada comenzará a las 18.30 horas con la inauguración de la nueva exposición en colaboración con la asociación Peleyre: Serge Roess & Tripak

A continuación, a las 19.30: una comida completa y local preparada por los voluntarios de Spirale.

21.00 h AMGLO o la vida de Narcisse Pelletier

Por Gérard Potier

Espectáculo para mayores de 13 años 1h20

Es un gran placer volver a dar la bienvenida a Gérard Potier. Le dimos la bienvenida para Pas bouger le chien . Vuelve con un nuevo espectáculo

Sinopsis:

Narcisse Pelletier, ¡héroe y víctima!

¿Cómo contar la historia de un hombre que no ha contado su historia? ¿Quién conoce el impactante destino de Narcisse Pelletier?

Amglo Pelletier, ¿el hombre de las tres vidas?

Niño de la ciudad de St Gilles sur Vie, fue adoptado por los aborígenes y enterrado en St Nazaire Nazaire.

Impulsado por el gusto por la aventura y la necesidad de ver mundo, Narcisse se enroló como mozo de barco a los 12 años.

Frente a las costas de Nueva Guinea, se libra por los pelos de su primer abandono, cuando su capitán baja al mar una chalupa tras naufragar su barco. Narcisse es sólo un niño, y en aquella época, ¡un niño no es gran cosa!

Durante días, el barco navegó a la deriva mar adentro, sin agua a bordo. El barco acabó en el extremo norte de Australia.

Fue allí donde Narcisse fue abandonado por su capitán, condenado a morir. Pero el niño elige su destino y echa raíces entre los aborígenes. Es adoptado por Maademan, el jefe del clan.

Su nombre cambia de Narcisse Pelletier a Amglo. Es iniciado.

Encuentra sentido a su vida y se convierte en lo que estaba destinado a ser, un aborigen.

Hasta el día en que algunas personas (incapaces de imaginar que es feliz en su nueva familia) organizan su repatriación forzosa.

Reparto

Actor: Gérard POTIER

Músico: François MARILLIER

Colaborador: Patrick LE MAUFF

Ayudante de redacción: Alberto GARCIA SANCHEZ

Sonido e iluminación: Cédric SICLET

