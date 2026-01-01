Spectacle à Spirale Pierre et Terre Riscle

Spectacle à Spirale

Pierre et Terre 112 chemin de l’hippodrome Riscle Gers

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date et horaire :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-18

Spirale vous invite à assister à une représentation d’un théâtre musical LA LÉGENDE COLAPESCE de la COMPAGNIE MOMATIQUE .

16h théâtre musical tout public à partir de 8 ans

17h goûter offert par l’association Spirale

Synopsis

Quelque part au sud de l’Italie, un homme initie son fils à la pêche en apnée. Au même moment, de l’autre coté de la Méditerranée, un migrant apprend à sa fille à faire la planche pour ne pas couler. Colapesce est un enfant de dix ans, il porte le nom d’un demi-dieu, un homme poisson, personnage emblématique d’une ancienne légende de son pays De l’autre côté de la mer du milieu, en Afrique, Azuka attend avec son père le bateau qui les sauvera de la guerre qui est en train de ravager leur pays. Un matin, Colapesce apprend aux infos locales qu’un bateau s’est échoué prés de son village. Il se rend sur les lieux et il découvre Azuka sur le point de se noyer.

Écriture Bruno Gianotta et Emanuela Perrupato

Jeff Manuel composition, guitare, sampleur, arrangements

Emanuela Perrupato composition, chant, sanza, tambourim

Mise en scène Sophie Bancon

Regard sur l’écriture Marie Delmares

Scénographie Margaux Chamberlain

Direction artistique Jeff Manuel

Pierre et Terre 112 chemin de l’hippodrome Riscle 32400 Gers Occitanie +33 7 44 53 40 39 prod@festivalspiraleariscle.fr

English :

Spirale invites you to attend a musical theater performance of LA LÉGENDE COLAPESCE by COMPAGNIE MOMATIQUE .

4pm: musical theater for all ages 8 and up

5pm: snack offered by the Spirale association

Synopsis

Somewhere in southern Italy, a man teaches his son to snorkel. At the same time, on the other side of the Mediterranean, a migrant is teaching his daughter how to surf so as not to sink. On the other side of the Middle Sea, in Africa, Azuka and his father are waiting for the boat that will save them from the war that is ravaging their country. One morning, Colapesce hears on the local news that a ship has run aground near his village. He goes to the scene and finds Azuka about to drown.

Writing: Bruno Gianotta and Emanuela Perrupato

Jeff Manuel: composition, guitar, sampler, arrangements

Emanuela Perrupato: composition, vocals, sanza, tambourim

Stage direction: Sophie Bancon

Writing consultant: Marie Delmares

Set design: Margaux Chamberlain

Artistic direction: Jeff Manuel

L’événement Spectacle à Spirale Riscle a été mis à jour le 2026-01-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65