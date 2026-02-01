Spectacle à Spirale Route de Tarsac Riscle
Spectacle à Spirale Route de Tarsac Riscle mercredi 25 février 2026.
Spectacle à Spirale
Route de Tarsac RISCLE Riscle Gers
Gratuit
Gratuit
Date : 2026-02-25 18:30:00
Début : 2026-02-25 18:30:00
fin : 2026-02-25
Date(s) :
2026-02-25
Un collectif de 10 jeunes artistes amateurs vous présente son spectacle mêlant mouvement, parole, musique, chant et humour.
Si pour vivre il faut, pleurer, rigoler, aimer et profiter…. Alors faisons-le ensemble .
Spectacle du FSEF d’Aire sur l’Adour.
.
Route de Tarsac RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 prod@festivalspiraleariscle.fr
English :
A collective of 10 young amateur artists present a show combining movement, words, music, song and humor.
If living means crying, laughing, loving and enjoying? Then let’s do it together.
A show by the Aire sur l’Adour FSEF.
