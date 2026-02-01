Spectacle à Spirale

Route de Tarsac RISCLE Riscle Gers

Début : 2026-02-25 18:30:00

fin : 2026-02-25

2026-02-25

Un collectif de 10 jeunes artistes amateurs vous présente son spectacle mêlant mouvement, parole, musique, chant et humour.

Si pour vivre il faut, pleurer, rigoler, aimer et profiter…. Alors faisons-le ensemble .

Spectacle du FSEF d’Aire sur l’Adour.

Route de Tarsac RISCLE Riscle 32400 Gers Occitanie

English :

A collective of 10 young amateur artists present a show combining movement, words, music, song and humor.

If living means crying, laughing, loving and enjoying? Then let’s do it together.

A show by the Aire sur l’Adour FSEF.

