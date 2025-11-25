Spectacle A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? de Fred Blin Théâtre municipal de Nevers Nevers
Spectacle A-t-on toujours raison ? Which witch are you ? de Fred Blin
Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2025-11-25 21:00:00
fin : 2025-11-25 23:00:00
2025-11-25
Fred Blin revient sur scène avec A-t-on toujours raison ? Which witch are you ?, un spectacle burlesque et absurde où il incarne un clown moderne.
Dans ce one-man-show, il jongle avec les illusions, les changements de costumes rapides et les moments de longueur assumés, offrant au public une expérience décalée et pleine d’humour. Chaque instant est une invitation à rire de l’absurde et à explorer la condition humaine sous un angle unique.
Un spectacle où poésie, folie et humour se mêlent dans un tourbillon d’émotions, pour un moment à la fois comique et touchant. Fred Blin, maître de l’art clownesque, propose une performance inédite et décalée.
Rendez vous le mardi 25 novembre à 21h. .
Théâtre municipal de Nevers 8 Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 68 47 41 theatre@ville-nevers.fr
