Spectacle « A table M. et Mme Louis » Place de l'Eglise Locoal-Mendon mercredi 17 septembre 2025.

Place de l’Eglise Médiathèque Le Courtil – Locoal-Mendon Morbihan

Début : 2025-09-17 11:00:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Spectacle « A table M. et Mme Louis » avec Guylène Haslé de la Compagnie Toutouic

Pour les enfants de 6 à 10 ans

Gratuit

Sans inscription

Suivi du repas partagé .

Place de l’Eglise Médiathèque Le Courtil – Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 53 17

