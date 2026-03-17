SPECTACLE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS

FOYER Villefranche-de-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Chloe Elkaïm vous propose de partager une aventure avec elle. Un spectacle drôle, instructif et touchant. Réservé uniquement aux adultes !

Maintenant tu sais pourquoi tu pleures est un spectacle vivant dans lequel je retourne nos idées préconçues sur l’éducation.

En éclairant mon propos d’un peu d’histoire, de neuroscience, de psychopathologie et

de ma propre expérience, je décortique certaines logiques éducatives prises pour admises… Pas de recette toute faite mais un questionnement ouvert sur une éducation qui cherche son équilibre instable au sein de chaque famille, unique et singulière. Sans omettre le sérieux du sujet, c’est par le rire et la déculpabilisation que chaque idée sera retournée comme une crêpe, pour créer ensemble un passage, d’une éducation de domination vers une éducation de respect et réaliser un humble pas vers une société de paix.

Spectacle Gratuit, sans réservation .

FOYER Villefranche-de-Lauragais 31290 Haute-Garonne Occitanie chloeelkaimprog@gmail.com

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English :

Chloe Elkaïm invites you to share an adventure with her. A funny, instructive and touching show. Adults only!

L’événement SPECTACLE À VILLEFRANCHE-DE-LAURAGAIS Villefranche-de-Lauragais a été mis à jour le 2026-03-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE