Spectacle A vous de jouer le jeu chansons de Bourvil Salle des fêtes Normanville

Salle des fêtes 190 Rue des Ecoles Normanville Seine-Maritime

Début : 2026-02-22 15:00:00
2026-02-22

L’association des amis de Bourvil propose un spectacle inédit où vous pourrez choisir vos chansons de Bourvil.
Rdv à 15h, salle des fêtes de Normanville   .

Salle des fêtes 190 Rue des Ecoles Normanville 76640 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 21 33 25 

