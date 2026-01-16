Spectacle A vous de jouer le jeu chansons de Bourvil Salle des fêtes Normanville

Spectacle A vous de jouer le jeu chansons de Bourvil

Salle des fêtes 190 Rue des Ecoles Normanville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : 2026-02-22

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

L’association des amis de Bourvil propose un spectacle inédit où vous pourrez choisir vos chansons de Bourvil.

Rdv à 15h, salle des fêtes de Normanville .

