Spectacle A vous de jouer le jeu chansons de Bourvil Salle des fêtes Normanville
Spectacle A vous de jouer le jeu chansons de Bourvil Salle des fêtes Normanville dimanche 22 février 2026.
Spectacle A vous de jouer le jeu chansons de Bourvil
Salle des fêtes 190 Rue des Ecoles Normanville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22 15:00:00
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
L’association des amis de Bourvil propose un spectacle inédit où vous pourrez choisir vos chansons de Bourvil.
Rdv à 15h, salle des fêtes de Normanville .
Salle des fêtes 190 Rue des Ecoles Normanville 76640 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 21 33 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Spectacle A vous de jouer le jeu chansons de Bourvil
L’événement Spectacle A vous de jouer le jeu chansons de Bourvil Normanville a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre