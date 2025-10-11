Spectacle Abdelkader Secteur Marhaba ! NEC Marly
Spectacle Abdelkader Secteur Marhaba ! NEC Marly samedi 11 octobre 2025.
Spectacle Abdelkader Secteur Marhaba !
NEC 1 avenue Long Prey Marly Moselle
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Il présente dans un cadre intimiste son troisième spectacle Marhaba avec lequel il a triomphé en 2024 à travers toute la France.Tout public
35 .
NEC 1 avenue Long Prey Marly 57155 Moselle Grand Est
English :
In an intimate setting, he presents his third show, « Marhaba », which triumphed across France in 2024.
German :
Er präsentiert in einem intimen Rahmen seine dritte Show « Marhaba », mit der er 2024 in ganz Frankreich Triumphe feierte.
Italiano :
In un ambiente intimo, presenta il suo terzo spettacolo, « Marhaba », che ha trionfato in Francia nel 2024.
Espanol :
En un marco íntimo, presenta su tercer espectáculo, « Marhaba », que triunfó en toda Francia en 2024.
L’événement Spectacle Abdelkader Secteur Marhaba ! Marly a été mis à jour le 2025-09-22 par AGENCE INSPIRE METZ