Spectacle Abracadabra, c’est Noël au Trait d’Union Centre social le Trait d’Union Évron

Spectacle Abracadabra, c’est Noël au Trait d’Union

Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Plongez dans l’ambiance de Noël au Trait d’Union !

En compagnie du Magicien explorateur Dimitri, venez passer un bon moment en famille entre magie, jonglerie, bulles de savon…

Spectacle suivi d’un goûter gratuit. .

Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 63 22 accueil-traitdunion@evron.fr

English :

L’événement Spectacle Abracadabra, c’est Noël au Trait d’Union Évron a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons