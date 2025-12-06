Spectacle Abracadabra, c’est Noël au Trait d’Union Centre social le Trait d’Union Évron
Spectacle Abracadabra, c’est Noël au Trait d’Union Centre social le Trait d’Union Évron samedi 6 décembre 2025.
Spectacle Abracadabra, c’est Noël au Trait d’Union
Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 14:30:00
fin : 2025-12-06 17:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Plongez dans l’ambiance de Noël au Trait d’Union !
En compagnie du Magicien explorateur Dimitri, venez passer un bon moment en famille entre magie, jonglerie, bulles de savon…
Spectacle suivi d’un goûter gratuit. .
Centre social le Trait d’Union 32 bis rue du Montaigu Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 63 22 accueil-traitdunion@evron.fr
English :
L’événement Spectacle Abracadabra, c’est Noël au Trait d’Union Évron a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons