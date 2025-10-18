Spectacle: « Abracada’EAU » Cénevières

Spectacle: « Abracada’EAU » Cénevières samedi 18 octobre 2025.

Spectacle: « Abracada’EAU »

390 route de Calvignac Cénevières Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 16:30:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

Date(s) :

2025-10-18

Abracada’Eau est un spectacle de magie/théâtre In-Eau-vent ,une fable écologique, poétique philosophique et ludique pour tous à partir de cinq ans.

Un hymne à l’eau, à la vie, à la terre, une réflexion tout en couleur et profondeur sur notre monde et ses beautés à préserver.

En mission spéciale sur la planète bleue, cette contrôleuse galactique fantasque et déjantée vient enquêter sur l’élément vital, sacré, unique et absolu sans lequel rien ne saurait être.

« Ode Vie, la contrôleuse galactique en ressource première viens voire où on en est par ici, car elle est missionnée et passionné par le sujet de l’Eau la denrée première d’où nous venons tous et sans lequel rien ne pourrait être, et donc la vie ne serait pas. »

390 route de Calvignac Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 6 63 26 63 30

English :

Abracada’Eau is an In-Water-Wind magic/theatrical show, an ecological, poetic, philosophical and playful fable for all ages five and up.

A hymn to water, life and the earth, a colorful and profound reflection on our world and its beauties to be preserved.

On a special mission to the blue planet, this whimsical and wacky galactic controller investigates the vital, sacred, unique and absolute element without which nothing could exist.

« Ode Vie, the galactic resource controller comes to see where we’re at around here, because she’s missioned and passionate about the subject of Water the primary commodity from which we all come and without which nothing could be, and therefore life wouldn’t be. »

German :

Abracada’Eau ist eine Zauber-/Theatershow In-Eau-vent ,eine ökologische, poetische, philosophische und spielerische Fabel für alle ab fünf Jahren.

Eine Hymne an das Wasser, das Leben und die Erde, eine farbenfrohe und tiefgründige Reflexion über unsere Welt und ihre Schönheiten, die es zu bewahren gilt.

In einer Sondermission auf dem blauen Planeten untersucht diese launische und verrückte galaktische Kontrolleurin das lebenswichtige, heilige, einzigartige und absolute Element, ohne das nichts sein kann.

« Ode Vie, die galaktische Ressourcen-Controllerin, kommt, um zu sehen, wo wir hier stehen, denn sie hat einen Auftrag und eine Leidenschaft für das Thema Wasser, das wichtigste Element, von dem wir alle abstammen und ohne das nichts sein könnte und das Leben daher nicht wäre. »

Italiano :

Abracada’Eau è uno spettacolo di magia/teatro di In-Eau-vent, una favola ecologica, poetica, filosofica e divertente per tutti, dai cinque anni in su.

È un inno all’acqua, alla vita e alla terra, una riflessione colorata e profonda sul nostro mondo e sulle bellezze che dobbiamo preservare.

In missione speciale sul pianeta blu, questo stravagante e folle controllore galattico viene a indagare sull’elemento vitale, sacro, unico e assoluto senza il quale nulla potrebbe esistere.

« Ode Vie, la controllore galattico delle risorse, è qui per scoprire cosa succede da queste parti, perché è in missione e si appassiona al tema dell’Acqua, la materia prima da cui tutti proveniamo e senza la quale nulla potrebbe essere, e quindi la vita non sarebbe »

Espanol :

Abracada’Eau es un espectáculo de magia/teatro de In-Eau-vent, una fábula ecológica, poética, filosófica y divertida para todos los públicos a partir de cinco años.

Es un canto al agua, a la vida y a la tierra, una reflexión colorista y profunda sobre nuestro mundo y la belleza que debemos preservar.

En una misión especial al planeta azul, este caprichoso y alocado controlador galáctico viene a investigar el elemento vital, sagrado, único y absoluto sin el cual nada podría existir.

« Ode Vie, la controladora galáctica de recursos, viene a averiguar qué pasa por aquí, porque tiene una misión y le apasiona el tema del Agua, la materia prima de la que todos procedemos y sin la cual nada podría ser y, por tanto, la vida no sería »

L’événement Spectacle: « Abracada’EAU » Cénevières a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cahors Vallée du Lot