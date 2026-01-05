Spectacle Absolutely Hilarious Elie Semoun L’Agora Saint-Xandre

Spectacle Absolutely Hilarious Elie Semoun

L’Agora 2 rue des écoles Saint-Xandre Charente-Maritime

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 22:00:00

Date(s) :

2026-02-27

C’est en grandes pompes qu’Absolutely Hilarious est encore de retour cette année à l’Agora de Saint-Xandre !

.

L’Agora 2 rue des écoles Saint-Xandre 17138 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 15 83 culture@st-xandre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Absolutely Hilarious is back again this year at the Agora in Saint-Xandre!

L’événement Spectacle Absolutely Hilarious Elie Semoun Saint-Xandre a été mis à jour le 2026-01-05 par Nous La Rochelle