Spectacle Accueil des enfants de Tchernobyl Munster

Entre souvenirs poignants et visions d’avenir, ce spectacle unique met en lumière la résilience du peuple ukrainien face à l’adversité, en rendant hommage aux enfants devenus le symbole de l’espoir. Une expérience artistique puissante où la beauté des performances dialogue avec l’émotion brute.

Notre tournée 2026 serviras à nouveau, comme tous les ans depuis 32 ans, à soutenir nos familles, écoles, enfants et Orphelinats en Ukraine. Une école de danse et de chant Folklorique (36 jeunes artistes) qui alterneront les performances avec du folklore, des danses et des chants de leur pays d’origine, avec leur virtuosité, la beauté de leurs costumes traditionnels et le sourire d’une jeunesse fière de pouvoir présenter leur savoir artistique, loin du bruit des bottes et des canons.

Un programme de près de deux heures Ce groupe folklorique du nom de SONECHKO est originaire de la ville Lviv en Ukraine et a été fondé par la chorégraphe MARIYA ONYSKO, qui le dirige actuellement. Accompagné par OLENA VASKOVYCH Maître du Cœur de l’ensemble vocal et de la chorégraphie du groupe, soutenu par le jeune musicien accordéoniste BOGDAN ZVARYCH.

SONECHKO a déjà représenté la culture ukrainienne dans différents hauts lieux de la culture à travers l’Europe, lors de compétition et de festival. Ils ont été récompensés par des certificats honorifiques, des trophées et de nombreuses médailles.

Les entrées restent gratuites Les dons sont les bienvenus. .

Between poignant memories and visions of the future, this unique show highlights the resilience of the Ukrainian people in the face of adversity, paying tribute to the children who have become the symbol of hope. A powerful artistic experience where the beauty of the performances meets raw emotion.

