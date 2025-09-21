Spectacle acrobatique Au commencement était la chute Châtillon-sur-Indre

Pour les Journées européennes du patrimoine et dans le cadre d’Équinoxe en Campagne, découvrez Au commencement était la chute un duo acrobatique qui joue avec l’équilibre, la poésie et l’audace.

Deux acrobates dans un espace vide. Deux corps projetés par une force extérieure sur un îlot d’expérimentations. Isolés, ils n’ont pas de but ni de volonté propre, ils sont influencés par les événements qui s’enchaînent à leur insu. Et si chuter, devenait l’occupation principale ?

A 18h, présentation de la saison culturelle 2025-2026 d’Equinoxe puis de 19h à 19h30 le spectacle. .

For the European Heritage Days and as part of Équinoxe en Campagne, discover « Au commencement était la chute »: an acrobatic duo that plays with balance, poetry and daring.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes und im Rahmen von Équinoxe en Campagne entdecken Sie « Au commencement était la chute »: ein akrobatisches Duo, das mit dem Gleichgewicht, der Poesie und der Kühnheit spielt.

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio e nell’ambito di Équinoxe en Campagne, scoprite « Au commencement était la chute »: un duo acrobatico che gioca con equilibrio, poesia e audacia.

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio y en el marco de Équinoxe en Campagne, descubra « Au commencement était la chute »: un dúo acrobático que juega con el equilibrio, la poesía y la audacia.

