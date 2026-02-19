Spectacle acrobatique I Love You Two Rue Léonard Jarraud La Couronne

Spectacle acrobatique I Love You Two

Rue Léonard Jarraud Espace Jean Billard La Couronne Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Le spectacle mêle numéros dynamiques, moments touchants et prouesses spectaculaires pour offrir une expérience à la fois intense et délicate.

The show blends dynamic numbers, touching moments and spectacular feats to offer an experience that is both intense and delicate.

