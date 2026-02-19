Spectacle acrobatique I Love You Two Rue Léonard Jarraud La Couronne
Spectacle acrobatique I Love You Two Rue Léonard Jarraud La Couronne samedi 21 mars 2026.
Spectacle acrobatique I Love You Two
Rue Léonard Jarraud Espace Jean Billard La Couronne Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Le spectacle mêle numéros dynamiques, moments touchants et prouesses spectaculaires pour offrir une expérience à la fois intense et délicate.
.
Rue Léonard Jarraud Espace Jean Billard La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 29 67 mediatheque@lacouronne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The show blends dynamic numbers, touching moments and spectacular feats to offer an experience that is both intense and delicate.
L’événement Spectacle acrobatique I Love You Two La Couronne a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême