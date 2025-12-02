SPECTACLE ACROBATIQUE SENSIBLE Montréal

SPECTACLE ACROBATIQUE SENSIBLE

Promenade du Québec Montréal Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : 2025-12-02

Début : 19:00:00

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

– 19h30 Première partie avec Les Zanzibulles de l’association Jongle à la Lune

– 20h30 Spectacle acrobatique Sensible (par la compagnie Les Hommes sensibles)

Lorsque 4 hommes jouent, 4 hommes jouent à se rencontrer, se construire, vivre.

Sur le fil fragile d’une offrande de l’intime, ils se découvrent, se dévoilent, se parent, et s’inventent… Au détour de leurs mondes intérieurs, ils façonnent les règles qu’ils s’imposent ou qu’ils se proposent, allant sensiblement, ensemble, vers les chutes qui font mal comme celles qui guérissent.

Attention, la jauge est limitée, les réservations sont vivement recommandées !

Promenade du Québec Montréal 11290 Aude Occitanie +33 6 95 00 63 60 resa@loreilleduhibou.com

English :

– 7:30pm: Opening act with Les Zanzibulles from the Jongle à la Lune association

– 8:30pm: Acrobatic show Sensible (by the company Les Hommes sensibles)

When 4 men play, 4 men play at meeting, building and living.

On the fragile thread of an intimate offering, they discover, reveal, parent and invent each other… At the bend of their inner worlds, they shape the rules they impose on themselves or propose to themselves, moving perceptibly, together, towards the falls that hurt as well as those that heal.

Please note that capacity is limited, so reservations are highly recommended!

