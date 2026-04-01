Vecqueville

Spectacle Acting par la Cie AbeauM

Salle des fêtes Vecqueville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Tout public

Spectacle Acting par la Cie AbeauM (durée 1h15) à partir de 14 ans

Dans le cadre de sa programmation culturelle, la Médiathèque départementale de la Haute-Marne, service du Département, en partenariat avec la bibliothèque de Vecqueville présente cette pièce de théâtre contemporain.

Trois prisonniers qui n’ont rien à perdre. Robert, acteur dépressif, Gepetto, abruti motivé. Et Horace, mais il parle pas. Robert aime l’Art avec un grand A, Gepetto aime les magazines avec les petites annonces. Gepetto veut devenir une bête de scène. Robert le sait bête, il l’est, il n’y a plus qu’à en faire une scène ! Dans une comédie qui n’a rien d’ordinaire, Gepetto va apprendre à réciter Hamlet dans une cellule qui n’a rien d’un plateau. Qu’importe, Robert l’aidera à accomplir son rêve, pour le meilleur et pour le Shakespeare ! .

Salle des fêtes Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 34 49 bibliotheque-vecqueville@orange.fr

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English :

L’événement Spectacle Acting par la Cie AbeauM Vecqueville a été mis à jour le 2026-02-24 par Antenne de Joinville