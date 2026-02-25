Spectacle Ad Libitum Salle La Passerelle Andilly
Spectacle Ad Libitum Salle La Passerelle Andilly mercredi 29 avril 2026.
Spectacle Ad Libitum
Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly Charente-Maritime
Début : 2026-04-29 19:30:00
fin : 2026-04-29
2026-04-29
Ad Libitum, qui signifie à volonté explore le désir de créer, d’incarner et de se transformer, qu’il soit ardent ou en perte de souffle.
Salle La Passerelle 5 rue des Sports Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 68 92 93 culture@aunisatlantique.fr
English :
Ad Libitum, which means at will , explores the desire to create, embody and transform, whether ardent or breathless.
