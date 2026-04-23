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Spectacle adaptation du roman de T. Berger Chaumont

Spectacle adaptation du roman de T. Berger Chaumont

Spectacle adaptation du roman de T. Berger Chaumont samedi 16 mai 2026.

Adresse : Chapelle de l'IPHM

Ville : 52000 Chaumont

Département : Haute-Marne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Spectacle adaptation du roman de T. Berger

Chapelle de l’IPHM Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Tout public
Au long de ce spectacle, un comédien interprètera 13 personnages, retraçant avec humour et sensibilité toute la légende de la conquête de l’Ouest.

Tout public, à partir de 10 ans.
durée 1h, suivi d’un temps d’échange autour d’un apéritif.
Participation libre au chapeau.   .

Chapelle de l’IPHM Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est   iphm52@orange.fr

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English :

L’événement Spectacle adaptation du roman de T. Berger Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont

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