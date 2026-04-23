Spectacle adaptation du roman de T. Berger Chaumont
Spectacle adaptation du roman de T. Berger Chaumont samedi 16 mai 2026.
Chaumont
Spectacle adaptation du roman de T. Berger
Chapelle de l’IPHM Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Tout public
Au long de ce spectacle, un comédien interprètera 13 personnages, retraçant avec humour et sensibilité toute la légende de la conquête de l’Ouest.
Tout public, à partir de 10 ans.
durée 1h, suivi d’un temps d’échange autour d’un apéritif.
Participation libre au chapeau. .
Chapelle de l’IPHM Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est iphm52@orange.fr
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L’événement Spectacle adaptation du roman de T. Berger Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont