Chaumont

Spectacle adaptation du roman de T. Berger

Chapelle de l’IPHM Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Tout public

Au long de ce spectacle, un comédien interprètera 13 personnages, retraçant avec humour et sensibilité toute la légende de la conquête de l’Ouest.

Tout public, à partir de 10 ans.

durée 1h, suivi d’un temps d’échange autour d’un apéritif.

Participation libre au chapeau. .

Chapelle de l’IPHM Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est iphm52@orange.fr

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English :

L’événement Spectacle adaptation du roman de T. Berger Chaumont a été mis à jour le 2026-04-23 par Antenne de Chaumont