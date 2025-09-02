Spectacle Aenne Burda Theater Baden Alsace Vogelgrun

Spectacle Aenne Burda Theater Baden Alsace

Art’rhena Vogelgrun Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Je vais prouver que les miracles sont possibles. C’est avec cette devise que l’éditrice Aenne Burda, originaire d’Offenbourg, démontre la force de sa volonté créatrice. Avec Burda Moden, Aenne Burda crée en quelques années une entreprise d’envergure mondiale. Elle devient l’icône de l’entrepreneuriat féminin, la femme du miracle économique allemand. Dans sa mise en scène, Edzard Schoppmann retrace en scènes, dialogues, musique et chansons la vie haute en couleur de cette pionnière. .

Art’rhena Vogelgrun 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31 info@artrhena.eu

