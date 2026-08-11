Spectacle aérien 2CorpsAcordes Le Cirque À Pains Souffrignac
dimanche 20 septembre 2026 · Le Cirque À Pains · Souffrignac
Informations pratiques
Souffrignac
Spectacle aérien 2CorpsAcordes
Le Cirque À Pains 10 Biée Souffrignac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Spectacle aérien de la compagnie Vertikaos, d’une durée de 50 minutes, accessible aux personnes de 3 à 133 ans.
.
Le Cirque À Pains 10 Biée Souffrignac 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 30 17 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An aerial performance by the Vertikaos troupe, lasting 50 minutes, suitable for ages 3 to 133.
L’événement Spectacle aérien 2CorpsAcordes Souffrignac a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord