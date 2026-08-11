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AGENDA · Souffrignac

Spectacle aérien 2CorpsAcordes Le Cirque À Pains Souffrignac

dimanche 20 septembre 2026 · Le Cirque À Pains · Souffrignac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Le Cirque À Pains
Adresse
10 Biée
Ville
16380 Souffrignac
Département
Charente
Tarif

Souffrignac

Spectacle aérien 2CorpsAcordes

Le Cirque À Pains 10 Biée Souffrignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Spectacle aérien de la compagnie Vertikaos, d’une durée de 50 minutes, accessible aux personnes de 3 à 133 ans.
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Le Cirque À Pains 10 Biée Souffrignac 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 30 17 03 

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English :

An aerial performance by the Vertikaos troupe, lasting 50 minutes, suitable for ages 3 to 133.

L’événement Spectacle aérien 2CorpsAcordes Souffrignac a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord