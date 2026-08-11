Spectacle aérien 2CorpsAcordes Le Cirque À Pains Souffrignac

dimanche 20 septembre 2026 · Le Cirque À Pains · Souffrignac

Informations pratiques

Souffrignac

Spectacle aérien 2CorpsAcordes

Le Cirque À Pains 10 Biée Souffrignac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Spectacle aérien de la compagnie Vertikaos, d’une durée de 50 minutes, accessible aux personnes de 3 à 133 ans.

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Le Cirque À Pains 10 Biée Souffrignac 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 30 17 03

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English :

An aerial performance by the Vertikaos troupe, lasting 50 minutes, suitable for ages 3 to 133.

L’événement Spectacle aérien 2CorpsAcordes Souffrignac a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord