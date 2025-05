Spectacle aérien Arbre à facette – Les Amanins, centre agroécologique La Roche-sur-Grane, 14 juin 2025 22:15, La Roche-sur-Grane.

Drôme

Spectacle aérien Arbre à facette

Début : 2025-06-14 22:15:00

fin : 2025-06-14 23:00:00

2025-06-14

par la Compagnie Du O des branches

Une immersion au cœur du vivant où se mêle végétal, lumière et danse.

Les Amanins, centre agroécologique 1324 route de Crest

La Roche-sur-Grane 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 75 05 info@lesamanins.com

English :

by Compagnie Du O des branches

An immersion in the heart of life, where plants, light and dance mingle.

German :

von der Compagnie Du O des branches

Ein Eintauchen in das Herz des Lebendigen, wo sich Pflanzen, Licht und Tanz vermischen.

Italiano :

di Compagnie Du O des branches

Un’immersione nel cuore della vita, dove piante, luce e danza si incontrano.

Espanol :

por Compagnie Du O des branches

Una inmersión en el corazón de la vida, donde se unen las plantas, la luz y la danza.

