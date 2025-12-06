Spectacle aérien nocturne La Rochelle

Spectacle aérien nocturne

Place du Commandant de la Motte-Rouge La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 19:15:00

Sous les lumières du Vieux-Port, le grand voyage de Noël commence avec le spectacle féérique de la compagnie Porté par le Vent.

English : Night air show

Under the lights of the Old Port, the great Christmas voyage begins with a magical show by the Porté par le Vent company.

German : Nächtliche Flugshow

Unter den Lichtern des Alten Hafens beginnt die große Weihnachtsreise mit der märchenhaften Show der Kompanie Porté par le Vent.

Italiano :

Sotto le luci del Porto Vecchio, il grande viaggio di Natale inizia con un magico spettacolo della compagnia Porté par le Vent.

Espanol : Espectáculo aéreo nocturno

Bajo las luces del Viejo Puerto, el gran viaje de Navidad comienza con un espectáculo mágico de la compañía Porté par le Vent.

