Spectacle Afanador Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Spectacle Afanador

Du jeudi 4 au samedi 6 décembre 2025 de 20h à 21h40. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Début : 2025-12-04 20:00:00

fin : 2025-12-06 21:40:00

2025-12-04

Le Ballet National d’Espagne à Aix-en-Provence, un moment exceptionnel à ne pas manquer !

Ruven Afanador, photographe colombien, met son talent au service des plus grands magazines de mode, Vogue ou Vanity Fair, mais se passionne aussi et surtout pour le flamenco. Ses magnifiques recueils de photos Mil Besos et Angel Gitano sont la source d’inspiration de Marcos Morau, brillant et surprenant chorégraphe espagnol, pour cette création exceptionnelle avec le Ballet Nacional de España.



Les 40 danseurs de la mythique compagnie fondée par Antonio Gades, accompagnés d’un chanteur et deux guitaristes, nous convient à une célébration du travail d’Afanador. Dans ce spectacle époustouflant, flashs qui crépitent, jeux d’ombres, jeux de jambes, jeux de mains, silhouettes immobiles et ensembles réglés à la perfection restituent son univers fantasmé. Ambitieuse, spectaculaire, c’est une fusion irrésistible des langages, de la photographie et du flamenco qui bouleverse les sens ! .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Spanish National Ballet at Aix-en-Provence, an exceptional event not to be missed!

German :

Das Spanische Nationalballett in Aix-en-Provence ein außergewöhnlicher Moment, den Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Il Balletto Nazionale Spagnolo ad Aix-en-Provence, un’esperienza eccezionale da non perdere!

Espanol :

El Ballet Nacional de España en Aix-en-Provence, ¡una experiencia excepcional que no debe perderse!

