Spectacle Ah ! L’amour… Saint-Dizier

Spectacle Ah ! L’amour… Saint-Dizier mercredi 15 octobre 2025.

Spectacle Ah ! L’amour…

Médiathèque Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

Date(s) :

2025-10-15

Tout public

E trio qui ne se prend pas du tout au sérieux, tente d’apporter des réponses à cette question intemporelle L’amour, qu’est-ce donc que l’amour ? .

Médiathèque Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 56 66

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Ah ! L’amour… Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-09-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne