Spectacle Aïe Aïe Aïe… c’est pas vrai ! Théatre Morteau
Spectacle Aïe Aïe Aïe… c’est pas vrai ! Théatre Morteau mercredi 4 mars 2026.
Spectacle Aïe Aïe Aïe… c’est pas vrai !
Théatre Place de la Halle Morteau Doubs
Tarif : 13 – 13 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 20:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Compagnie Petite Foule Production
Vivre une traversée sportive et avoir l’impression d’avoir couru un 4×400 mètres sans se lever de sa chaise ? Cette conférence-concert présente un petit tour du monde des habitudes orales des commentateur.ices de sport.
GO?
Tout public, à partir de 10 ans.
Sur réservation. .
Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53
English : Spectacle Aïe Aïe Aïe… c’est pas vrai !
German : Spectacle Aïe Aïe Aïe… c’est pas vrai !
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Aïe Aïe Aïe… c’est pas vrai ! Morteau a été mis à jour le 2025-09-16 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER