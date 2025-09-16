Spectacle Aïe Aïe Aïe… c’est pas vrai ! Théatre Morteau

Spectacle Aïe Aïe Aïe… c’est pas vrai !

Théatre Place de la Halle Morteau Doubs

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-04 20:00:00

2026-03-04

Compagnie Petite Foule Production

Vivre une traversée sportive et avoir l’impression d’avoir couru un 4×400 mètres sans se lever de sa chaise ? Cette conférence-concert présente un petit tour du monde des habitudes orales des commentateur.ices de sport.

GO?

Tout public, à partir de 10 ans.

Sur réservation. .

Théatre Place de la Halle Morteau 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 67 18 53

