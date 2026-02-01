Spectacle Ailleurs, juste à côté par Olivier Ponsot Route de Verdun Angoulins
Route de Verdun Médiathèque de l’Estran Angoulins Charente-Maritime
Début : 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27 21:00:00
2026-02-27
Sur le fil, toujours sur le fil, Olivier est un boxeur-conteur dans la catégorie poids plume basculant entre le lourd et le léger.
Route de Verdun Médiathèque de l’Estran Angoulins 17690 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 55 07 92 mediatheque@angoulins.fr
On the edge, always on the edge, Olivier is a boxer-teller in the featherweight category, swinging between the heavy and the light.
