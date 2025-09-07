[Spectacle] Aimer à perdre la raison Trumilly

[Spectacle] Aimer à perdre la raison

2 Rue Oger Le Danois Trumilly Oise

Début : 2025-09-07 16:00:00

Chers amis, cher public,

Après la trêve des vacances d’été, qui ont sûrement raviver vos forces et sculpter vos corps d’éphèbes, j’espère que nos rendez-vous culturels vous ont manqué et que vous serez nombreux à la Grange le dimanche 7 septembre pour venir rencontrer un Jean Ferrat plus intime, l’homme majuscule , ainsi nommé par Nelson Montfort que vous connaissez déjà à la télévision, mais que vous allez découvrir sous un nouveau jour.

Je vous recommande vivement d’aller sur le site afin d’en savoir davantage et de vous inscrire car il n’y aura qu’une seule représentation.

Marie-Catherine Conti, directrice artistique de L’Atelier des arts

L’Atelier des arts, en partenariat avec L’Art en chemin, présente

Aimer à perdre la raison

Nelson MONFORT raconte Jean FERRAT

Causerie musicale

(attention, une seule représentation)

La Grange

Durée 1h15

