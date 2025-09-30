Spectacle « Ainsi rugissent les fleurs » Égletons

La commune d’Égletons et le Centre culturel et sportif en partenariat avec le Moulin de la Luzège vous invitent…

Sortie de résidence du spectacle en cours de création , de la compagnie // Théâtre & mât chinois //

/

Présentation de la saison culturelle 2025-2026 du CSS.

Venez découvrir les spectacles à venir prochainement à Égletons !

…puis apéro grignotage offert ! .

Espace Ventadour Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 82

