Spectacle « Aka… Kraka »

Une confidence douce et percutante sur la maladie avec le Théâtre du Tiroir.

Aka… Kraka, c’est le journal d’une femme en lutte bien décidée à se battre contre son cancer. Entre traitements et épreuves, elle nous livre un récit tragi-comique bouleversant et dévoile sans filtre ses peurs, ses découragements, sa rage, mais aussi ses victoires et sa joie de vivre.

Sur scène, la comédienne et chanteuse lyrique Anne Ostergaard accompagnée par Frédéric Reynier au piano, nous partage une parole vécue sur la maladie, inspirée par la mythologie nordique et l’histoire de la paysanne Kraka.

Tarif unique: 5 €, gratuit pour les élèves du Conservatoire.

A partir de 14 ans

Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange avec l’équipe artistique. .

Evron Boulevard du Maréchal Juin Évron 53600 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 01 94 76 billetterie@coevrons.fr

English :

A gentle, hard-hitting look at illness with Théâtre du Tiroir.

German :

Eine sanfte und eindringliche Vertraulichkeit über die Krankheit mit dem Théâtre du Tiroir.

Italiano :

Uno sguardo delicato e duro sulla malattia con il Théâtre du Tiroir.

Espanol :

Una mirada suave y contundente sobre la enfermedad con el Théâtre du Tiroir.

