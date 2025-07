Spectacle Akor’Danse Villeréal

Spectacle Akor’Danse Villeréal samedi 5 juillet 2025.

Spectacle Akor’Danse

Boulodrome Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Danses, acrogym, claquettes Jazz et Irlandaises, classique, moderne, gymnastique et bien d’autres surprises vous attendent…Il y en aura pour tous les goûts!

Des sourires, de la bonne humeur, du partage…Des ingrédients qui vous feront passer une belle soirée.

Un buvette sera mise à disposition avec boissons et crêpes. .

Boulodrome Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 47 47 08

English : Spectacle Akor’Danse

Dance, acrobatics, jazz and Irish tap, classical, modern, gymnastics and many other surprises await you… There’s something for everyone!

Smiles, good humor, sharing…ingredients that will make for a wonderful evening.

German : Spectacle Akor’Danse

Tänze, Akrobatik, Jazz- und irischer Stepptanz, klassische und moderne Tänze, Gymnastik und viele andere Überraschungen erwarten Sie… Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Lächeln, gute Laune, Austausch… Diese Zutaten werden Ihnen einen schönen Abend bereiten.

Italiano :

Danza, acrobatica, jazz e tip tap irlandese, classica, moderna, ginnastica e tante altre sorprese vi aspettano… Ce n’è per tutti i gusti!

Sorrisi, buon umore, condivisione… sono gli ingredienti che renderanno la serata indimenticabile.

Espanol : Spectacle Akor’Danse

Danza, acrobacia, jazz y claqué irlandés, clásico, moderno, gimnasia y muchas otras sorpresas le esperan… ¡Hay para todos los gustos!

Sonrisas, buen humor, compartir… ingredientes que harán pasar una gran velada.

