Spectacle A¿¿l AnoukGenthon solo violon, Ile du saulcy Metz

A¿¿l air de violon , prend sa source dans une recherche ethnomusicologique que Anouck Genthon a mené en 2009 au Niger sur la musique touarègue. Cette imprégnation au long cours au sein de cette culture musicale lui a notamment permis de découvrir le son et l’usage si signifiant de l’anzad, vielle monocorde jouée traditionnellement par les femmes. La spécificité de son timbre et de son mode de jeu ornemental lui sont restés en mémoire, agissant bien des années plus tard dans son propre jeu au violon.

A¿¿l, devenu son air de violon , se perçoit alors tant comme la résultante de cette filiation que comme son prolongement au coeur de ses propres accointances sonores. Un travail à la subtilité-délicatesse merveilleusement captivante.

Née en France, Anouck Genthon est une violoniste, improvisatrice et ethnomusicologue basée à Genève. Elle ancre son travail dans l’élaboration de son propre langage improvisé à travers l’expérience du son et de l’écoute. Elle aime à s’engager dans des formes de recherche transversales et joue dans des contextes variés à la croisée des musiques improvisée, expérimentale, contemporaine, électroacoustique et traditionnelles au travers de différents projets du solo au grand ensemble. Son travail est édité chez Newwaveofjazz, Another Timbre, Confront Recordings, UNRec, Insub. Records, Le petit label, Thödol, Gamut Edition. Elle fait partie du collectif @ptt (promotion de l’art acoustique dans les domaines de la musique, du langage et des arts visuels) et de Insub. à Genève. Elle est l’auteure de Musique touarègue. Du symbolisme politique à une singularisation esthétique (L’Harmattan, 2012).Tout public

A¿¿l air de violon , is rooted in ethnomusicological research Anouck Genthon carried out in 2009 in Niger on Tuareg music. This long-term immersion in this musical culture enabled her to discover the significant sound and use of the anzad, a single-string hurdy-gurdy traditionally played by women. The specificity of its timbre and ornamental style of playing stayed with him, influencing his own violin playing many years later.

A¿¿l, which has become her violin tune , is perceived as much as the result of this filiation as its extension to the heart of her own sonic accointances. A work of wonderfully captivating delicacy and subtlety.

Born in France, Anouck Genthon is a violinist, improviser and ethnomusicologist based in Geneva. Her work is rooted in the development of her own improvisational language through the experience of sound and listening. She enjoys engaging in cross-disciplinary forms of research, and performs in a variety of contexts at the crossroads of improvised, experimental, contemporary, electroacoustic and traditional music, in projects ranging from solo to large ensemble. His work is published by Newwaveofjazz, Another Timbre, Confront Recordings, UNRec, Insub. Records, Le petit label, Thödol, Gamut Edition. She is a member of the @ptt collective (promoting acoustic art in the fields of music, language and visual arts) and Insub. in Geneva. She is the author of Musique touarègue. Du symbolisme politique à une singularisation esthétique (L’Harmattan, 2012).

