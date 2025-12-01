Spectacle Aladin Centre Culturel Golbey

Spectacle Aladin Centre Culturel Golbey vendredi 12 décembre 2025.

Spectacle Aladin

Centre Culturel 2 rue Jean Bossu Golbey Vosges

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 21:30:00

2025-12-12

Pour conquérir la princesse Yasmine, notre héros saura faire preuve de bravoure, de ruse et de courage, pour déjouer les pièges du terrible Jaffar. Aladin est un spectacle mêlant à la fois chorégraphies, musiques endiablées, combats haletants et Art de l’illusion. C’est un véritable concentré de soleil, d’humour, et de bonne humeur ! Cette mise en scène réunie treize comédiens, chanteurs, et danseurs pour interpréter plus d’une quarantaine de personnages dans des décors princiers, et de somptueux costumes…Tout public

Centre Culturel 2 rue Jean Bossu Golbey 88190 Vosges Grand Est +33 3 29 31 23 33

English :

To conquer Princess Yasmine, our hero will need bravery, cunning and courage to outwit the terrible Jaffar. Aladdin is a spectacle combining choreography, frenzied music, breathless combat and the art of illusion. It’s a veritable concentrate of sunshine, humor and good humor! This production brings together thirteen actors, singers and dancers to interpret over forty characters in princely settings and sumptuous costumes…

German :

Um die Prinzessin Yasmine zu erobern, muss unser Held Mut, List und Tapferkeit beweisen und die Fallen des schrecklichen Jaffar umgehen. Aladdin ist eine Show, die Choreographien, wilde Musik, atemberaubende Kämpfe und die Kunst der Illusionen miteinander verbindet. Es ist ein wahres Konzentrat aus Sonne, Humor und guter Laune! In dieser Inszenierung vereinen sich dreizehn Schauspieler, Sänger und Tänzer, um mehr als vierzig Charaktere in fürstlichen Kulissen und prächtigen Kostümen darzustellen….

Italiano :

Per conquistare la principessa Yasmine, il nostro eroe dovrà dimostrare il suo coraggio, la sua astuzia e la sua audacia per superare le trappole del terribile Jaffar. Aladdin è uno spettacolo che unisce coreografie, musica frenetica, combattimenti senza respiro e l’arte dell’illusione. È un vero concentrato di solarità, umorismo e buonumore! Questa produzione riunisce tredici attori, cantanti e ballerini per interpretare oltre quaranta personaggi in ambientazioni principesche e costumi sontuosi…

Espanol :

Para conquistar a la princesa Yasmine, nuestro héroe tendrá que demostrar su valentía, astucia y coraje para burlar las trampas del terrible Jaffar. Aladino es un espectáculo que combina coreografía, música frenética, combates sin aliento y el arte de la ilusión. ¡Es un auténtico concentrado de sol, humor y buen humor! Esta producción reúne a trece actores, cantantes y bailarines para interpretar a más de cuarenta personajes en escenarios principescos y suntuosos trajes…

