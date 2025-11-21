Spectacle Alex Di Mambro Citron Caméo Comédie Club Metz
Spectacle Alex Di Mambro Citron
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Alexandre Di Mambro, humoriste montant de la scène parisienne, est fasciné par l’absurdité du monde dans lequel on vit.
Humour à mi-chemin entre l’observation et le fantasmé, il décrypte les petits riens du quotidien qui découlent sur l’absurdité logique de l’humain.Adultes
Caméo Comédie Club 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est +33 9 74 13 21 22 Cameocomedie.info@gmail.com
English :
Alexandre Di Mambro, a rising comedian on the Parisian scene, is fascinated by the absurdity of the world we live in.
His humor is halfway between the observational and the fantastical, and he deciphers the little things in everyday life that lead to the logical absurdity of mankind.
German :
Alexandre Di Mambro, ein aufstrebender Humorist der Pariser Szene, ist fasziniert von der Absurdität der Welt, in der wir leben.
Mit seinem Humor, der zwischen Beobachtung und Fantasie angesiedelt ist, entschlüsselt er die kleinen Dinge des Alltags, die sich aus der logischen Absurdität des Menschlichen ergeben.
Italiano :
Alexandre Di Mambro, comico emergente della scena parigina, è affascinato dall’assurdità del mondo in cui viviamo.
Il suo umorismo è a metà strada tra l’osservativo e il fantastico e decifra le piccole cose che accadono nella vita di tutti i giorni e che portano all’assurdità logica dell’uomo.
Espanol :
Alexandre Di Mambro, cómico emergente de la escena parisina, está fascinado por lo absurdo del mundo en que vivimos.
Su humor está a medio camino entre lo observacional y lo fantástico, y descifra las pequeñas cosas que ocurren en la vida cotidiana y que conducen al absurdo lógico de la humanidad.
