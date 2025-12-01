Spectacle Alex Fredo CAMÉO COMÉDIE CLUB Metz

Spectacle Alex Fredo

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Jeudi 2025-12-11 20:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-11 2025-12-13

À l’instant où j’écris ces mots, je n’ai pas totalement fini d’écrire ce nouveau spectacle !

Il est donc pas évident de vous en parler.

La seule chose dont je sois sûr c’est qu’il y aura des blagues, des anecdotes et des chansons.

Et que j’ai hâte de vous retrouver.

Présentation

Après un premier spectacle à Paris et en tournée dans toute la France Alex revient avec un nouveau spectacle qu’il se réjouit de vous faire découvrir.

Avec son sens de l’humour incisif, il aborde des thèmes variés allant de la vie quotidienne aux relations humaines, tout en y ajoutant sa touche personnelle et parfois décalée.

Son talent d’improvisation lui permet de créer des moments forts, transformant chaque représentation en une expérience unique.

Et vous n’êtes pas à l’abri qu’il sorte sa guitare !

Révélation du Montreux Comedy, foulant les scènes des Comedy clubs les plus prestigieux, il cumule des millions de vues sur les réseaux sociaux.Tout public

.

CAMÉO COMÉDIE CLUB 24 rue du Palais Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

As I write these words, I haven?t completely finished writing this new show!

So it?s not easy to tell you all about it.

The only thing I can say for sure is that there will be jokes, anecdotes and songs.

And I can’t wait to see you again.

Presentation:

After his first show in Paris and a tour of France, Alex is back with a new show that he is delighted to share with you.

With his incisive sense of humor, he tackles a wide range of themes, from everyday life to human relationships, while adding his own personal and sometimes offbeat touch.

His talent for improvisation allows him to create powerful moments, transforming each performance into a unique experience.

And there’s always a chance he’ll bring out his guitar!

A revelation at the Montreux Comedy Festival and a regular at the most prestigious comedy clubs, he has racked up millions of views on social networks.

L’événement Spectacle Alex Fredo Metz a été mis à jour le 2025-12-08 par AGENCE INSPIRE METZ