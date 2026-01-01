Spectacle Alexis Le Rossignol Le sens de la vie Rue aux Arènes Metz
Spectacle Alexis Le Rossignol Le sens de la vie Rue aux Arènes Metz jeudi 29 janvier 2026.
Spectacle Alexis Le Rossignol Le sens de la vie
Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-01-29 20:30:00
fin : 2026-01-29 22:00:00
Date(s) :
2026-01-29
Alexis Le Rossignol. Un drôle d’oiseau, ce Rossignol. Lunettes épaisses, gilets ou pulls qui font un peu mal aux yeux, Alexis détonne. Point de fanfaronnade, nulle esbroufe. Chroniqueur sur France Inter, l’humoriste originaire des Deux-Sèvres possède l’une des plus belles plumes de l’humour tricolore .Tout public
.
Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Alexis The Nightingale. A strange bird, this Nightingale. Thick glasses, vests or sweaters that hurt the eyes a little, Alexis stands out. No bluster, no showboating. A columnist on France Inter, the Deux-Sèvres-born comedian has one of the finest pens in French humor.
L’événement Spectacle Alexis Le Rossignol Le sens de la vie Metz a été mis à jour le 2026-01-15 par AGENCE INSPIRE METZ