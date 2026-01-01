Spectacle Alexis Le Rossignol Le sens de la vie

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29 22:00:00

Date(s) :

2026-01-29

Alexis Le Rossignol. Un drôle d’oiseau, ce Rossignol. Lunettes épaisses, gilets ou pulls qui font un peu mal aux yeux, Alexis détonne. Point de fanfaronnade, nulle esbroufe. Chroniqueur sur France Inter, l’humoriste originaire des Deux-Sèvres possède l’une des plus belles plumes de l’humour tricolore .Tout public

.

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alexis The Nightingale. A strange bird, this Nightingale. Thick glasses, vests or sweaters that hurt the eyes a little, Alexis stands out. No bluster, no showboating. A columnist on France Inter, the Deux-Sèvres-born comedian has one of the finest pens in French humor.

L’événement Spectacle Alexis Le Rossignol Le sens de la vie Metz a été mis à jour le 2026-01-15 par AGENCE INSPIRE METZ