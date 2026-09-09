Spectacle – Alexis Tramoni Le Tube Seignosse

Informations pratiques

Seignosse

Spectacle – Alexis Tramoni

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse Landes

Tarif : 38.2 – 38.2 – 38.2 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 19:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Vendredi 13 novembre 2026

Spectacle – Alexis Tramoni

A 19h, au Tube à Seignosse Océan.

Depuis que j’ai commencé l’humour, j’ai rempli des salles et j’en ai vidé. J’ai raconté mes blagues dans des synagogues et des tribunaux. J’ai fait rire et j’ai clivé.

En soulevant toujours la même question : « C’est qui ce mec ? »

Je ne vais pas vous jouer du violon. Je vais vous dire la vérité. De mon enfance dans le quartier le plus riche de France à ma vie d’artiste, je parle du monde à travers moi, avec cette violente sensibilité qui m’est propre. Je vous propose de prendre plaisir à découvrir d’où elle vient, parce que je n’ai jamais été aussi drôle que dans la sincérité.

On m’a harcelé, adulé, brisé le cœur et aimé. Mais à la fin, il reste quoi ?

Le Meilleur et Le Pire.

C’est moi.

Tarifs :

– Cat 1 : 38,20€

– Cat 2 : 32,20€

Infos et réservations : le-tube.net .

Le Tube Avenue des Arènes Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Spectacle – Alexis Tramoni

L’événement Spectacle – Alexis Tramoni Seignosse a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Seignosse