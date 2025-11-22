Spectacle Algiz et ses amis émotioons Polysonnance Châteaulin
Spectacle Algiz et ses amis émotioons Polysonnance Châteaulin samedi 22 novembre 2025.
Spectacle Algiz et ses amis émotioons
Polysonnance 5 Quai Robert Alba Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:30:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Un spectacle de Cathy Le Gall où l’imaginaire est plus captivant que les écrans.
Tous public, à partir de 2 ans. Sur réservation par téléphone. .
Polysonnance 5 Quai Robert Alba Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 13 11
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Spectacle Algiz et ses amis émotioons Châteaulin a été mis à jour le 2025-11-12 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE