Spectacle Alice B.DANCE Nevers

Spectacle Alice B.DANCE
2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers Nièvre
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif réduit
Tarif abonné
Début : 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11 23:00:00
2025-12-11
Entre une chorégraphie à couper le souffle et des costumes haute couture, ALICE nous entraîne dans un pays des merveilles féérique.
Rendez vous le jeudi 11 décembre à 20h. .
2 Boulevard Pierre de Coubertin Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09 infos@maisonculture.fr
