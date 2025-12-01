Spectacle Alice et le miracle de l’hiver avenue Léo Lagrange Gardanne

Spectacle Alice et le miracle de l’hiver

Lundi 22 décembre 2025 de 18h30 à 19h40. avenue Léo Lagrange Maison du Peuple Gardanne Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-22 18:30:00

fin : 2025-12-22 19:40:00

2025-12-22

L’univers merveilleux de Lewis Carroll prend vie à travers une comédie musicale enchanteresse.

Des décors féeriques, des personnages emblématiques, et une histoire captivante se réunissent pour créer un moment inoubliable.



Rejoignez la jeune Alice aux côtés du toujours en retard Lapin Blanc et du farfelu Chapelier Toqué. Leur mission ? Sauver le Pays des Merveilles d’un hiver glacial qui menace de tout figer. Pour réussir, Alice, le Lapin Blanc et le Chapelier Toqué doivent convaincre la redoutable Reine de Cœur de les aider.



Cette comédie musicale familiale allie des mélodies entraînantes, des chorégraphies féeriques, des personnages attachants ! Une troupe d’artistes exceptionnels, mêlant chanteurs, danseurs et comédiens.



Dès 4 ans. Durée 1h10.



Gratuit sur réservation au Service Culture et Vie associative, 04 42 65 77 00, resa-spectacle@ville-gardanne.fr .

avenue Léo Lagrange Maison du Peuple Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 65 77 00 resa-spectacle@ville-gardanne.fr

English :

Lewis Carroll’s wonderful world comes to life in an enchanting musical.

German :

Die wunderbare Welt von Lewis Carroll wird durch ein bezauberndes Musical zum Leben erweckt.

Italiano :

Il meraviglioso mondo di Lewis Carroll prende vita in un incantevole musical.

Espanol :

El maravilloso mundo de Lewis Carroll cobra vida en un musical encantador.

