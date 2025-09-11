Spectacle Alice et Violette Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Spectacle Alice et Violette

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12 22:00:00

Date(s) :

2026-03-12

Alice Milliat et Violette Morris les héroïnes des sportives des temps modernes. A des époques où le sport était exclusivement masculin, où le baron Coubertin modernise les jeux olympiques mais fait des déclarations sexistes aujourd’hui inentendables (“… le sport féminin est inintéressant, inesthétique et incorrect” !!!), Alice Milliat (1884-1957) et Violette Morris (1893-1944) sont les deux figures emblématiques qui se sont battues pour que les femmes puissent accéder aux compétitions sportives et qui sont reçues par Brigitte Kernel (‘’figure’’ incontournable -on dit plutôt ‘’voix’’ à la radio- des nuits de France Inter) à son micro, dans ce studio d’enregistrement qu’elle a hanté si longtemps. Sylvia Roux incarne habilement ces deux femmes si différentes mais aux objectifs communs, interviewées par des moyens modernes déroutants. On se replonge dans ce début du 20ème siècle qui n’est pas si lointain et la comparaison des époques nous démontre que les combats ne sont pas toujours vains.

Artistes Sylvia ROUX et Brigitte KERNEL.

Par la compagnie Juste là.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 12€ / Tarif réduit 10€ / Tarif abonné 7€ / Tarif Jeunes 7€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

English : Spectacle Alice et Violette

German : Spectacle Alice et Violette

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Alice et Violette Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-11 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)