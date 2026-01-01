Spectacle Alice Lombard dans Karaoké LA COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle Alice Lombard dans Karaoké

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2026-01-07 20:00:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Alice vous le dira elle-même elle en fait trop. Elle fait trop de blagues, elle parle trop fort, s’énerve trop vite, pleure tout le temps.Durant une heure, elle interroge et s’amuse de ses propres contradictions pourquoi en faire trop quand on ne se sent pas assez ?Pourquoi juger les autres quand on veut se faire accepter ?Comment faire quand n’est pas une bonne féministe ?Comment devenir parent quand on a encore l’impression d’être un enfant ?Pourquoi monter sur scène quand on a peur du regard des autres ?Avec son énergie solaire, ses mimiques et son sens de la punchline, Alice Lombard vous présente un premier spectacle drôle, tendre et sincère.Comédienne Alice LombardTout public

.

LA COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English:

Alice will tell you herself: she does too much. For an hour, she questions and pokes fun at her own contradictions: why do you have to do too much when you don’t feel like enough? Why judge others when you want to be accepted? How do you become a parent when you still feel like a child?How do you become a parent when you still feel like a child? Why go on stage when you’re afraid of how others will look at you? With her sunny energy, her mimicry and her sense of punchline, Alice Lombard presents a funny, tender and sincere first show.Actress: Alice Lombard

