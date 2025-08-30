Spectacle Aliénor Escrime Médiévale Déols
samedi 30 août 2025
Spectacle Aliénor Escrime Médiévale
6 Rue de l’Abbaye Déols Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-08-30 20:30:00
fin : 2025-08-30
Date(s) :
2025-08-30
Aliénor d'Aquitaine une vie, un destin, un spectacle ! Reine de France, puis d'Angleterre, croisée, stratège, prisonnière, femme de pouvoir. En cinquante ans, Aliénor traverse les siècles avec audace et force.
La Compagnie ESTOCADE vous propose de revivre ce parcours fascinant à travers une mise en scène captivante, dans un lieu chargé d’histoire.
Gratuit sur réservation Tout public. .
6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87
English :
Eleanor of Aquitaine: a life, a destiny, a show! Queen of France, then of England, crusader, strategist, prisoner, woman of power. In fifty years, Eleanor crossed the centuries with boldness and strength.
German :
Aliénor d'Aquitaine: Ein Leben, ein Schicksal, eine Show! Königin von Frankreich, dann von England, Kreuzritterin, Strategin, Gefangene, Frau der Macht. In fünfzig Jahren durchquert Aliénor die Jahrhunderte mit Kühnheit und Stärke.
Italiano :
Eleonora d'Aquitania: una vita, un destino, uno spettacolo! Regina di Francia, poi d'Inghilterra, crociata, stratega, prigioniera, donna di potere. In cinquant'anni, Eleonora ha attraversato i secoli con audacia e forza.
Espanol :
Leonor de Aquitania: ¡una vida, un destino, un espectáculo! Reina de Francia, luego de Inglaterra, cruzada, estratega, prisionera, mujer de poder. En cincuenta años, Leonor ha atravesado los siglos con audacia y fuerza.
