Spectacle All Stars des Voix d’Or de l’Occitanie Complexe Marie Louise Montauban

Spectacle All Stars des Voix d’Or de l’Occitanie Complexe Marie Louise Montauban samedi 13 septembre 2025.

Spectacle All Stars des Voix d’Or de l’Occitanie

Complexe Marie Louise 321 avenue de Paris Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

L’Association Osons Chanter vous invite à vivre un moment unique

Les talents les plus marquants des éditions précédentes réunis sur une seule scène, pour une soirée de performances, d’émotions et de passion musicale !

.

Complexe Marie Louise 321 avenue de Paris Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 6 17 07 04 57 osons.chanter@gmail.com

English : Show All Stars of the Golden Voices of Occitanie

The Osons Chanter Association invites you to experience a unique experience:

The most outstanding talents from previous editions gathered on a single stage for an evening of performances, emotions, and musical passion!

German :

Die Association Osons Chanter lädt Sie ein, einen einzigartigen Moment zu erleben:

Die herausragendsten Talente der vergangenen Jahre auf einer einzigen Bühne vereint, für einen Abend voller Leistungen, Emotionen und musikalischer Leidenschaft!

Italiano :

L’Associazione Osons Chanter vi invita a vivere un momento unico:

I più grandi talenti delle precedenti edizioni si riuniranno su un unico palco per una serata di spettacoli, emozioni e passione musicale!

Espanol : Espectáculo Todas las estrellas de las Voces de Oro de Occitania

La Asociación de Cantantes de Osons te invita a vivir una experiencia única:

¡Los talentos más destacados de ediciones anteriores se reunieron en un mismo escenario para una noche de actuaciones, emociones y pasión musical!

L’événement Spectacle All Stars des Voix d’Or de l’Occitanie Montauban a été mis à jour le 2025-07-30 par Office de Tourisme du Grand Montauban