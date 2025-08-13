Spectacle « Allo Cosmos » de Marc de Blanchard et Fanny Paris l’Armada Productions

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 15:00:00

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Dans un petit laboratoire étrange, deux scientifique ont pour mission principale de trouver une nouvelle planète habitable pour l’être humain. Au fil de leurs expériences et de leurs explorations qui les mèneront tout droit vers les étoiles, se révèle un univers pop, coloré et décalé, peuplé d’animaux inconnus et de végétaux étranges…

Dans Allo Cosmos, on découvre, non sans drôlerie, les premiers pas de l’Homme dans le cosmos, l’histoire d’une incroyable épopée cosmique…une science-fiction musicale et chorégraphiée, mélange de boucles électroniques, de sons synthétiques des années 80-90, de danse et de mapping vidéo.

Billetterie en ligne et sur place tarif plein = 6€ / tarif réduit = 4€

Tout public 15h à l’Arvest Placement libre .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle « Allo Cosmos » de Marc de Blanchard et Fanny Paris l’Armada Productions Pleyben a été mis à jour le 2025-08-13 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE