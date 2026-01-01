Spectacle Alma FlamencA Temple de la Rotonde Arles

Spectacle Alma FlamencA

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 17h30. Temple de la Rotonde 26 boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Nouveau concert FlamencA Arles “Alma flamenca ”.

Spectacle, danse, chant, musique.

Ce concert vous propose un voyage musical dans les répertoires les traditionnels et festif du flamenco le plus pur .



Artistes

Le retour de la prodigieuse Delya Sofia(danse), accompagnée d’une des plus gitanes de fla-menco actuel Luisa Muñoz (chant) et du guitariste Antonio Cortes.



Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !

Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.

Comme proclamé à l’occasion du dernier festival FlamencA Arles, par la grande artiste de Cadiz Paula Sierra Pour vivre le flamenco le plus authentique, pas besoin d’aller en Andalousie, venez le voir à Arles . .

Temple de la Rotonde 26 boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

New FlamencA Arles concert: Alma flamenca .

L’événement Spectacle Alma FlamencA Arles a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme d’Arles