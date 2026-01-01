Spectacle Alma FlamencA Temple de la Rotonde Arles
Spectacle Alma FlamencA Temple de la Rotonde Arles samedi 31 janvier 2026.
Spectacle Alma FlamencA
Samedi 31 janvier 2026 à partir de 17h30. Temple de la Rotonde 26 boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-31 17:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Nouveau concert FlamencA Arles “Alma flamenca ”.
Spectacle, danse, chant, musique.
Ce concert vous propose un voyage musical dans les répertoires les traditionnels et festif du flamenco le plus pur .
Artistes
Le retour de la prodigieuse Delya Sofia(danse), accompagnée d’une des plus gitanes de fla-menco actuel Luisa Muñoz (chant) et du guitariste Antonio Cortes.
Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire !
Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.
Comme proclamé à l’occasion du dernier festival FlamencA Arles, par la grande artiste de Cadiz Paula Sierra Pour vivre le flamenco le plus authentique, pas besoin d’aller en Andalousie, venez le voir à Arles . .
Temple de la Rotonde 26 boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 flamencoenarles@gmail.com
English :
New FlamencA Arles concert: Alma flamenca .
