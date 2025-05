Spectacle Alquemia – Théâtre équestre de la Pommeraye La Pommeraye, 31 mai 2025 19:00, La Pommeraye.

Calvados

Spectacle Alquemia Théâtre équestre de la Pommeraye Le Mesnil La Pommeraye Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 19:00:00

fin : 2025-05-31 20:10:00

Date(s) :

2025-05-31

Alquemia, l’alchimie du mouvement est une création originale qui explore la symbiose entre l’art équestre, la musique et la danse. Ce spectacle invite le public à vivre une expérience immersive, à la fois contemplative et épurée, où les disciplines artistiques se fondent harmonieusement pour créer une alchimie totale avec les spectateurs.

La scénographie minimaliste sublime la beauté naturelle des chevaux et la virtuosité des artistes. Les jeux de lumière délicats et les costumes raffinés renforcent l’atmosphère pure et poétique du spectacle.

Alquemia s’adresse à un large public, curieux et sensible à la beauté des arts vivants et du patrimoine. Cette œuvre vise à inspirer, émerveiller et offrir des instants de partage simples, profonds et inoubliables.

Théâtre équestre de la Pommeraye Le Mesnil

La Pommeraye 14690 Calvados Normandie +33 6 21 87 21 22 contact@theatreequestre.com

English : Spectacle Alquemia

« Alquemia, l?alchimie du mouvement » is an original creation that explores the symbiosis between equestrian art, music and dance. The show invites the audience to enjoy an immersive experience, both contemplative and pure, where artistic disciplines blend harmoniously to create a total alchemy with the spectators.

The minimalist scenography sublimates the natural beauty of the horses and the virtuosity of the artists. Delicate lighting effects and refined costumes reinforce the pure, poetic atmosphere of the show.

« Alquemia » is aimed at a wide audience, curious and sensitive to the beauty of the living arts and heritage. This work aims to inspire, fill with wonder and offer simple, profound and unforgettable moments of sharing.

German : Spectacle Alquemia

« Alquemia, l’alchimie du mouvement » ist eine originelle Kreation, die die Symbiose zwischen Reitkunst, Musik und Tanz erforscht. Die Aufführung lädt das Publikum zu einem immersiven, kontemplativen und zugleich puristischen Erlebnis ein, bei dem die künstlerischen Disziplinen harmonisch miteinander verschmelzen und eine totale Alchemie mit den Zuschauern schaffen.

Das minimalistische Bühnenbild sublimiert die natürliche Schönheit der Pferde und die Virtuosität der Künstler. Das zarte Lichtspiel und die raffinierten Kostüme verstärken die reine und poetische Atmosphäre der Aufführung.

« Alquemia » richtet sich an ein breites Publikum, das neugierig und empfänglich für die Schönheit der darstellenden Künste und des Kulturerbes ist. Dieses Werk soll inspirieren, in Staunen versetzen und einfache, tiefe und unvergessliche Momente des Teilens schenken.

Italiano :

« Alquemia, l’alchimia del movimento » è una creazione originale che esplora la simbiosi tra arte equestre, musica e danza. Lo spettacolo invita il pubblico a vivere un’esperienza immersiva, contemplativa e pura, in cui le discipline artistiche si fondono armoniosamente per creare un’alchimia totale con gli spettatori.

La scenografia minimalista sublima la bellezza naturale dei cavalli e il virtuosismo degli artisti. I delicati effetti di luce e i costumi raffinati esaltano l’atmosfera pura e poetica dello spettacolo.

« Alquemia » si rivolge a un pubblico ampio, curioso e sensibile alla bellezza delle arti sceniche e del patrimonio culturale. L’obiettivo di quest’opera è ispirare, riempire di meraviglia e offrire momenti di condivisione semplici, profondi e indimenticabili.

Espanol :

« Alquemia, la alquimia del movimiento » es una creación original que explora la simbiosis entre el arte ecuestre, la música y la danza. El espectáculo invita al público a disfrutar de una experiencia inmersiva a la vez contemplativa y pura, donde las disciplinas artísticas se funden armoniosamente para crear una alquimia total con los espectadores.

La escenografía minimalista sublima la belleza natural de los caballos y el virtuosismo de los artistas. Los delicados efectos de iluminación y el refinado vestuario realzan la atmósfera pura y poética del espectáculo.

« Alquemia » se dirige a un público amplio, curioso y sensible a la belleza de las artes escénicas y del patrimonio. El objetivo de esta obra es inspirar, llenar de asombro y ofrecer momentos sencillos, profundos e inolvidables para compartir.

