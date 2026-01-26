Spectacle Altxalili Show Cinéma Itsas Mendi Urrugne

Spectacle Altxalili Show

Cinéma Itsas Mendi 29 rue Bernard de Coral Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Le collectif Altxalili est né en 2022, le jour de l’Atharatz Bekat’Uros.

Il est composé de personnes queer créées ou vivant en milieu rural.

From Drag, Altxalili Show est un cabaret qui aborde des sujets tels que l’identité de genre, la sexualité, les relations, les relations de pouvoir et d’autres sujets. Avec l’agitation des marginaux, son objectif est de rendre la communauté LGBTQIA+ plus visible au Pays basque. .

English : Spectacle Altxalili Show

