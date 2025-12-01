Spectacle amateur Match d’impro La Petite Scène Montélimar Montélimar

Spectacle amateur Match d’impro

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Un match endiablé par les élèves Happi !

La Petite Scène Montélimar 3 rue du mai Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Happi students put on a frenzied match!

