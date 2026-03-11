Spectacle AMAURY DE GONZAGUE DANS L’ARISTO DE SA RACE à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle AMAURY DE GONZAGUE DANS L’ARISTO DE SA RACE à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Mise en scène SMAÏN
Amaury de Gonzague appartient à une espèce envoie de disparition !
Pensez donc il a fait ses humanités, et il utilise un langage fort choisi. Aussi, sa bonne éducation se voit régulièrement bousculée par une époque qu’il ne comprend pas tout à fait. .
